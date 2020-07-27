- Это защитник, который очень хорошо играет на втором этаже, который может играть высоко. Он не жалеет себя, при этом играет жестко, но корректно. Высказывания Мохамеда Салаха и Юргена Клоппа еще раз показывают, что это настоящий командный игрок.
У него были предложения из других ведущих чемпионатов Европы, он мог остаться минимум на один сезон в "Ливерпуле", но он жадный до игры, - цитирует Медведева РИА Новости.
27 июля "Зенит" сообщил, что контракт с 31-летним Деяном Ловреном рассчитан на три года. По данным СМИ, петербургский клуб заплатил за хорвата 12 миллионов евро. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг эту информацию.
Хорват в минувшем сезоне АПЛ стал чемпионом в составе "Ливерпуля". Футболист провел 10 матчей в чемпионате Англии и сделал 1 голевую передачу.
За "Ливерпуль" Ловрен выступал с 2014 года, перейдя из "Саутгемптона".
"Зенит" по итогам сезона стал обладателем титула чемпиона РПЛ и выиграл Кубок России. Команда Сергея Семака финишировала в лиге с большим отрывом. Сине-бело-голубые примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов будущего сезона.
Медведев: Ловрен мог остаться на один сезон в "Ливерпуле", но он жадный до игры
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал трансфер защитника Деяна Ловрена из "Ливерпуля".
Фото: EPA
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