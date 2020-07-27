В данный момент 25-летний игрок проходит медосмотр в "Локомотиве". Как сообщает "Матч ТВ", московский клуб намерен активировать опцию выкупа Лысцова в размере 800-900 тысяч евро.
Напомним, что Лысцов является воспитанником академии "Локомотива", которую он покинул в 2014 году, перейдя португальскую в "Лейрию".
В минувшем сезоне РПЛ Лысцов в составе "Крыльев Советов" провел 8 матчей и забил 1 мяч.
"Локомотив" подпишет контракт с Лысцовым
Защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов близок к смене клубной прописки.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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