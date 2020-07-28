21-летний форвард получил все необходимые документы для прибытия в Россию. 29 июля Гайч пройдет тест на коронавирус и если он будет негативным, то игрок вылетит в Россию.
Напомним, что Гайч подпишет с ЦСКА контракт на пять лет. Отмечается, что в соглашении будет прописана сумма отступных в размере 30 млн евро.
Источник: TyC Sports
В контракте Гайча с ЦСКА будут прописаны отступные в размере 30 млн евро
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч в ближайшее время присоединится к московскому ЦСКА.
Фото: TyC Sports
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