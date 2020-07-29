Медведев по решению Кикнадзе переведен из "Локомотива" в "Казанку"

Голкипер "Локомотива" Никита Медведев переведен в "Казанку".
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, это решение генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе.

Контракт 25-летнего футболиста с "Локомотивом" рассчитан до 2022 года.

Медведев подписал соглашение с московским клубом в 2017 года и за все время провел за "Локомотив" два матча.

Sport24

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Теги: Кикнадзе Локомотив
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