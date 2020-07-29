"Локомотив" принял решение по Фарфану и Рыбусу

На трансферном комитете "Локомотива" обсудили игроков, у которых заканчиваются контракты.
Фото: ФК "Локомотив"
Решено продолжить сотрудничество с 30-летним Мацеем Рыбусом. 35-летний Джефферсон Фарфан покинет команду. По 33-летнему Антону Коченкову продолжаются консультации.

В прошедшем сезоне Мацей Рыбус провёл в рамках РПЛ 15 матчей и сделал три ассиста. Сообщалось, что поляк передет в клуб из Стамбула.

Фарфан перешел в "Локомотив" в 2017 году. Также перуанец выступал за "Альянса Лима", "ПСВ", "Шальке-04" и "Аль-Джазиру".

Антон Коченков присоединился к красно-зеленым в 2015 году. Также голкипер защищал цвета "Краснодара", "Томи", "Мордовии", "Спартака-Нальчик".

Источник: "СЭ"

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Теги: Локомотив Фарфан Рыбус Коченков
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