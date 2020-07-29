"Зато бумага есть от "Галатасарая". Турки готовы подписать Кокорина, фигурирует зарплата в два миллиона евро. Уже несколько недель это предложение на столе у Саши. Впрочем, Турция — явно не его мечта и не уж точно не топовый европейский чемпионат. На сто процентов знаю: в Кокорине всерьез заинтересована "Рома". Все упирается в нюансы: команда пролетела мимо Лиги чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше 2 миллионов евро.
Кроме "Ромы" дельный интерес проявляли "Фиорентина" и "Наполи". Там тоже не дошло дело до официального предложения. Но были звонки, комплименты и общение. Почему не дошло до офферов? Важно понять: сезон Серии А еще не завершен, новый стартует лишь в середине сентября. Итальянцам форсировать ситуацию с Кокориным нет смысла. Проще подождать и спокойно оценить рынок в августе: кто есть свободный, кто выставлен на трансфер. Александр — заложник ситуации: в России команды как раз активно закупаются к новому сезону. Готов ли Саша ждать? Вряд ли. Нужно что-то решать прямо сейчас. Поэтому, видимо, Саша снова не уедет в Европу", — написал Арустамян в своем Telegram-канале.
Сегодня появилась информация, что Кокорин завтра заключит контракт с московским "Спартаком".
Во второй половине минувшего сезона Кокорин на правах аренды выступал за "Сочи". Футболист провел за сочинскую команду 10 матчей и забил 7 голов.
Арустамян: в Кокорине всерьез заинтересована "Рома". Также его готов подписать "Галатасарай"
Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что нападающий Александр Кокорин может продолжить карьеру в "Галатасарае" или "Роме".
Фото: © РИА Новости
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