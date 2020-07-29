"Это просто дебильная футбольная шутка среди мужиков. Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Меня поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее, чем у нас. Там поняли, что это шутка.
Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: "Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось", - передает слова Дзюбы "Чемпионат".
В минувшем сезоне Дзюба с 17 забитыми мячами разделил с Сердаром Азмуном первое место в списке бомбардиров Российской Премьер-лиги.
Сегодня "Зенит" подписал новый контракт с 31-летним форвардом по схеме "2+1". Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.
25-летний Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" в феврале 2019 года, подписав контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Азмун может покинуть "Зенит" этим летом, на него претендуют несколько клубов Серии А.
Дзюба - о видео с Азмуном: Сердару понравилось
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с видео из раздевалки команды после чемпионского матча РПЛ с "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"
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