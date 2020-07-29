Дзюба - о видео с Азмуном: Сердару понравилось

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с видео из раздевалки команды после чемпионского матча РПЛ с "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"
"Это просто дебильная футбольная шутка среди мужиков. Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Меня поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее, чем у нас. Там поняли, что это шутка.

Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: "Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось", - передает слова Дзюбы "Чемпионат".

В минувшем сезоне Дзюба с 17 забитыми мячами разделил с Сердаром Азмуном первое место в списке бомбардиров Российской Премьер-лиги.

Сегодня "Зенит" подписал новый контракт с 31-летним форвардом по схеме "2+1". Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

25-летний Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" в феврале 2019 года, подписав контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Азмун может покинуть "Зенит" этим летом, на него претендуют несколько клубов Серии А.

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Теги: Азмун Зенит Дзюба
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