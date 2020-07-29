Игрок признался, что этой зимой "Тоттенхэм" предлагал арендовать его до лета, на несколько месяцев.
"Почему не попробовать? Кейн сломался, и это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно. "Сфокусируйся на "Зените", - услышал я", - цитирует 31-летнего форварда "Чемпионат".
Сегодня "Зенит" подписал новый контракт с Дзюбой" по схеме "2+1".
В минувшем сезоне РПЛ Дзюба в составе "Зенита" провел 28 матчей и забил 17 мячей.
"Тоттенхэм" по итогам сезона АПЛ занял шестое место в турнирной таблице.
Дзюба рассказал, как ему не разрешили уйти в "Тоттенхэм"
Фото: ФК "Зенит"
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