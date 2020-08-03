"Химки" и Юран расторгли контракт по соглашению сторон

Сергей Юран официально прекратил сотрудничество с "Химками".

Фото: ФК "Химки"

Руководство подмосковного клуба и Юран договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.Отметим, что ранее Юран планировал подать иск в УЕФА против "Химок" из-за своего увольнения из клуба.Напомним, что новым главным тренером "Химок" стал Дмитрий Гунько.В новом сезоне подмосковная команда будет выступать в РПЛ.