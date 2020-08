"Химки" и Юран расторгли контракт по соглашению сторон

View this post on Instagram

?? Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон. ? Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере! ? #СергейЮран