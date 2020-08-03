"Химки" и Юран расторгли контракт по соглашению сторон

Сергей Юран официально прекратил сотрудничество с "Химками".
Фото: ФК "Химки"
Руководство подмосковного клуба и Юран договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.



Отметим, что ранее Юран планировал подать иск в УЕФА против "Химок" из-за своего увольнения из клуба.

Напомним, что новым главным тренером "Химок" стал Дмитрий Гунько.

В новом сезоне подмосковная команда будет выступать в РПЛ.

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Теги: Юран Химки
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