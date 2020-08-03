"Химки" и Юран расторгли контракт по соглашению сторон Сергей Юран официально прекратил сотрудничество с "Химками". Фото: ФК "Химки" Руководство подмосковного клуба и Юран договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. View this post on Instagram ?? Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон. ? Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере! ? #СергейЮран A post shared by Футбольныи? клуб Химки (@fckhimki) on Aug 4, 2020 at 2:04am PDT Отметим, что ранее Юран планировал подать иск в УЕФА против "Химок" из-за своего увольнения из клуба.Напомним, что новым главным тренером "Химок" стал Дмитрий Гунько.В новом сезоне подмосковная команда будет выступать в РПЛ. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:36 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Юран Химки Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 60 1 2 3 4 5