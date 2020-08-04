Вагнер Лав: не знаю, на каком месте ЦСКА закончил сезон

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав отметил, что в последнее время не следил за армейцами.
Фото: ФК "Кайрат"
"Извините, я не знаю, на каком месте закончил сезон ЦСКА. В это время я уже был погружен историю с "Кайратом", готовился к переезду в Казахстан, думал о своей новой команде. Хочу, чтобы все, кто хочет, болели футболом, а не всякими странными вирусами. И ЦСКА - чемпион!" - сказал Вагнер.

Ранее была информация, что 36-летний бразилец может вернуться в ЦСКА, но в июле он подписал контракт с "Кайратом" на полгода.

Вагнер Лав выступал за армейцев с 2004 по 2012 год и в 2013 году.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Вагнер Лав ЦСКА
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