Слухи появились накануне. "Чемпионат" сообщал, что стороны практически согласовали условия перехода игрока.
"Так бывает часто, в каждое межсезонье, агенты и другие функционеры отправляют игроков в клубы через СМИ. Только сами клубы зачастую о "грядущем трансфере" и не в курсе", — цитирует Хаджиева Sport24.
"Ахмат" в минувшем сезоне не без труда сохранил прописку в РПЛ. Грозненцы заняли 14-е место в турнирной таблице, опередив "Крылья Советов" лишь по дополнительным показателям.
Пресс-атташе "Ахмата" опроверг слухи об интересе грозненцев к защитнику БАТЭ
Пресс-атташе "Ахмата" Казбек Хаджиев прокомментировал слухи об интересе клуба из Грозного к защитнику БАТЭ Захару Волкову.
Фото: ФК БАТЭ
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