Ранее "Спартак" официально объявил о трансфере игрока. По данным СМИ, москвичи заплатили за 19-летнего полузащитника из Узбекистана около 2 млн евро.
"Люблю работать с мячом, мне комфортно играть в центре. Посмотрим, куда меня поставит тренер. Можно сказать, что у красно-белых появилось 35 миллионов новых болельщиков. Это всё население нашей страны.
Урунов ранее выступал за "Уфу". В клуб из Башкирии он перешёл зимой 2020 года по инициативе Шамиля Газизова, который тогда занимал должность гендиректора "Уфы". Сейчас Газизов занимает аналогичную должность в "Спартаке".
В РПЛ Урунов провёл 10 матчей, но не отметился результативными действиями.
Урунов: теперь у "Спартака" появилось 35 миллионов новых болельщиков
Новичок "Спартака" Остон Урунов поделился ожиданиями от выступления за московский клуб.
Фото: Olamsport
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