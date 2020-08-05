"С тренерский штабом приняли решение по Ломовицкому, Тимофееву, Мелкадзе, Гулиеву — это игроки, которые будут не в "Спартаке". Они будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Ташаев и Мирзов? Пока все наши игроки", - цитирует Газизова Sport24.
Газизов также отметил, что клуб не планирует отправлять этих игроков в "Спартак-2", так как они заслужили играть в большой лиге. По его словам, "Спартак" постарается сделать там, чтобы интерес к этим футболистам увеличился.
В прошлом сезоне чемпионата России красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. 9 августа "Спартак" в рамках 1-го тура РПЛ на своем поле примет "Сочи".
Газизов: Ломовицкого, Тимофеева, Мелкадзе и Гулиева не будет в "Спартаке"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что клуб расстанется с рядом игроков.
Фото: Чемпионат
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