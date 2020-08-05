"Ростов" всерьёз интересовался Холандом, когда тот выступал в "Мольде"

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин рассказал, что несколько лет назад клуб проявлял интерес к норвежскому нападающему Эрлингу Холанду.
Фото: ФК "Боруссия"
"Они все играли в "Мольде". Мы смотрели Сигурдарссона. Нашим селекционерам понравился Норманн. Позвонил Александр Андрющенко, говорит, шикарный парень, надо брать. Мы узнали цену, сумма называлась около 2,5-3 миллионов. Мы говорим, нет, это очень дорого, мы за ним понаблюдаем. Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор", - рассказал Рыскин в интервью YouTube-каналу "Nobel".

Напомним, что в 2018 году Холанд перешёл в "Ред Булл Зальцбург", где его заметила дортмундская "Боруссия". За немецкий клуб нападающий провёл 15 матчей и отличился 13 забитыми мячами.

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Теги: Ростов Боруссия Д Холланд Мольде
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