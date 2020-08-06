Главный тренер екатеринбургского клуба Юрий Матвеев сообщил, что Фидлер будет отвечать за развитие уральского футбола
Фидлер выступал за "Урал" с 2005 по 2010 год и с 2014 по 2020. Полузащитник был капитаном команды.
В прошлом сезоне чемпионата России на его счету 7 матчей.
Sport24
Фидлер будет помогать в развитии уральского футбола
Бывший футболист "Урала" Артем Фидлер, завершивший карьеру в 37 лет, останется в команде.
Фото: "СЭ"
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