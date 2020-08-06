- Если мы будем реагировать на всё, то у нас просто не хватит сил. Есть соответствующие структуры в РФС, насколько я знаю, они заинтересовались этим вопросом, - цитирует Газизова Чемпионат.
Напомним, в июле появилась информация, что "Химки" и "Спартак" в новом сезоне планируют плотно сотрудничать. Несколько дней назад в отставку был отправлен главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран. В СМИ сообщалось, что руководство "Спартака" повлияло на решение уволить специалиста.
Газизов - о слухах про "Химки": если мы будем реагировать на всё, то у нас просто не хватит сил
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, почему клуб не подаёт иск о клевете из-за разговоров о сотрудничестве с "Химками".
Фото: Чемпионат
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