Также Прядкин предложил дать командам возможность сделать по 5 замен, а не по 3.
В этом виде предложение было вынесено на голосование, но около часа назад его частично отозвали. Предложено оставить дополнительное время и добавить еще одну замену: 5 в основное время + 1 в дополнительное время.
Ранее сообщалось, что возможное дополнительное время может быть убрано по пожеланию Первого канала, где будет транслироваться встреча.
Матч "Зенит" - "Локомотив" пройдет сегодня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Sport24
Прядкин предложил убрать дополнительное время в Суперкубке и дать командам возможность сделать 5 замен
Глава РПЛ Сергей Прядкин предложил РФС убрать дополнительное время в Суперкубке России между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: ТАСС
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