"Сегодня Роспотребнадзором Ростова было принято решение, что на стадион будет разрешено пускать 25% зрителей", - цитирует слова главы РПЛ Sport 24
Напомним, что перед возобновлением чемпионата России 2019/2020 в связи с пандемией было решено, что стадионы могут быть заполнены не более чем на 10%.
Домашние матчи ФК "Ростов" проводит на "Ростов Арене", вмещающей 37 868 зрителей.
Роспотребнадзор разрешил "Ростову" пускать 25% зрителей в новом сезоне
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что с нового сезона "Ростов" может заполнять домашний стадион на 25%.
Фото: ФК "Ростов"
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