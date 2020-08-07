"Новых игроков у нас почти нет. Что-то наигрывать нет времени. Будем использовать сильные качества наших футболистов. Если будет возможность взять кого-то сильного, воспользуемся ей.
Руководство знает мои пожелания по поводу тех или иных позиций. Маммана пропустил почти два года. Он девятый легионер. И мы сейчас не можем дать ему то количество времени, которое необходимо ему для того, чтобы набрать форму", - рассказал Семак в интервью Sport 24
Напомним, что 7 августа стало известно, что аргентинский защитник Эммануэль Маммана проведёт сезон 2020/2021 на правах аренды в "Сочи". 24-летний футболист перешёл в "Зенит" из "Лиона" в 2017 году. В октябре 2019 года Маммана получил серьёзную травму колена и длительное время восстанавливался.
Состав "Зенита" в летнее межсезонье пополнил защитник сборной Хорватии Деян Ловрен.
"Зенит" сегодня в матче за Суперкубок России одержал победу над "Локомотивом" (2:1) и оформил требл. 11 августа петербургский клуб в рамках 1-го тура чемпионата России на выезде сыграет с "Ротором".
Семак: если будет возможность взять кого-то сильного, воспользуемся ей
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о трансферной компании клуба и объяснил решение отдать в аренду защитника Эммануэля Мамману.
Фото: ФК "Зенит"
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