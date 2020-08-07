"Как обычно не умеем без приключений. Вместо того, чтобы спокойно довести матч до конца со счётом 2:0, мы пропустили гол, началась нервозная игра. Хорошо, что так все закончилось. Главное попасть в историю. Трофеи не пахнут", - приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.
Напомним, "Зенит" одержал победу со счетом 2:1. Голами в составе петербургской команды отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. У "Локомотива" забил Ведран Чорлука.
В прошлом сезоне Дзюба провел 28 матчей в чемпионате России и забил 17 голов, отдав при этом 14 результативных передач.
"Главное попасть в историю. Трофеи не пахнут". Дзюба - о Суперкубке
Форвард "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!