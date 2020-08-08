В завершившемся сезоне руководство "Спартака" неоднократно критиковало судей. В конце сезона "Спартак" направил открытое письмо руководителю судейского департамента РФС Виктору Кашшаи. Москвичи требовали объяснить судейские ошибки в матчах "Спартака".
"В какой-то сезон "Спартак" судят так, как никого не судят, в другой – плохо. Всё зависит от места "Спартака" в таблице. Когда они на первых местах, судят их прекрасно. Когда дела идут не так, то сразу на судей идёт сноска. Но сейчас судьи понимают, что цена ошибки высока", - цитирует Малафеева "Чемпионат".
В минувшем сезоне "Спартак" занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России москвичи дошли до полуфинала, но там уступили "Зениту" (1:2).
Малафеев: когда у "Спартака" дела идут не так, то сразу на судей идёт сноска
Бывший голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев высказался на тему судейства в матчах "Спартака".
Фото: ТАСС
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