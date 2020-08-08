На встрече с болельщиками Баринов призвал фанатов поддерживать команду, а не устраивать акции против руководства.
"Вчера при счёте 1:2 (в матче за Суперкубок с "Зенитом") вы должны были гнать нас вперёд, а не то, что было. Всё про руководство было. Мы это заслужили? Почему отношение именно к нам? Мы не руководство! Мы играем для вас! Гоните нас, у нас новый сезон, Лига чемпионов", — сказал Баринов фанатам.
Противостояние болельщиков и руководства "Локомотива" длится с тех пор, как клуб отказался продлить соглашение с Юрием Сёминым и заменил его на Марко Николича.
Баринов - фанатам: вы должны гнать нас вперёд! Мы - не руководство!
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов выразил недоумение в связи с поведением фанатов клуба.
Фото: ТАСС
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