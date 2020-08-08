Смолов отреагировал на слухи об интересе "Фенербахче"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов ответил на вопрос о том, что он может перейти в "Фенербахче".
Фото: © РИА Новости
"Это не соответствует действительности. Я игрок "Локомотива" и сделаю всё, чтобы клуб занял высокое место", - цитирует Смолова "Чемпионат".

Ранее в СМИ была информация, что турецкий клуб уже отправил в "Локомотив" официальный запрос о трансфере 30-летнего форварда.

Смолов перешел в "Локомотив" в 2018 году из "Краснодара". Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 2022 года. Во второй половине прошлого сезона Смолов на правах аренды играл за "Сельту".

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Теги: Смолов Локомотив Фенербахче
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