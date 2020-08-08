"Это не соответствует действительности. Я игрок "Локомотива" и сделаю всё, чтобы клуб занял высокое место", - цитирует Смолова "Чемпионат".
Ранее в СМИ была информация, что турецкий клуб уже отправил в "Локомотив" официальный запрос о трансфере 30-летнего форварда.
Смолов перешел в "Локомотив" в 2018 году из "Краснодара". Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 2022 года. Во второй половине прошлого сезона Смолов на правах аренды играл за "Сельту".
Смолов отреагировал на слухи об интересе "Фенербахче"
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов ответил на вопрос о том, что он может перейти в "Фенербахче".
Фото: © РИА Новости
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