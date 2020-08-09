Гайч рассказал, что в Аргентине его прозвали Танком за силовой энергичный стиль игры, умение продавливать соперников.
По словам футболиста, узнав об интересе со стороны ЦСКА, он стал искать в интернете информацию о клубе и увидел танк у входа на стадион.
"Я очень обрадовался, мне было интересно это увидеть. Я получил возможность залезть на него и сфотографироваться. Получилось очень символично", - сказал Гайч в интервью YouTube-каналу ЦСКА.
Футболист сказал, что был бы очень рад, если бы новые партнеры стали называть его Танком. "Мне это очень нравится", - признался Адольфо.
Гайч негативно реагирует на другое прозвище, данное ему прозвище в Аргентине из-за имени, - El Fuhrer ("Фюрер"). Он заявил, что сравнения с Адольфом Гитлером его оскорбляют.
Гайч: хорошо, если партнеры будут звать меня Танком
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о своем прозвище Танк. Он признался, что очень обрадовался, когда увидел танк у входа на стадион своей новой команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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