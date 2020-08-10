"У меня была только одна мысль – этих людей, которые на матче работали с ВАР, надо просто взять, посадить в мешок и бросить в Яузу. Второй пенальти – это полное свинство, и это наш российский футбол", - цитирует слова Павлюченко ТАСС.
Также Роман отметил, что после вчерашнего матча "Спартака" он до конца понял, что имел в виду Леонид Федун, говоря о заговоре против "красно-белых".
Напомним, что в матче 1-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи" в ворота москвичей были назначены 2 неоднозначных пенальти, после чего владелец "красно-белых" Леонид Федун изъявил желание снять команду с чемпионата.
Павлюченко: второй пенальти в ворота "Спартака" – это полное свинство, и это наш российский футбол
Экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Сочи" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"
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