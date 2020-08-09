Поводом к случившемуся послужил вопрос, сколько мячей забил сегодня форвард сочинской команды.
Один из фанатов "Спартака" попытался прорваться в автобус, чтобы подраться с форвардом, но его остановила охрана.
Напомним, матч "Спартак" - "Сочи" завершился со счетом 2:2.
"Чемпионат"
Заболотный показал средний палец детям. Фанат "Спартака" после этого попытался прорваться в автобус "Сочи"
Нападающий "Сочи" Антон Заболотный после матча 1-го тура чемпионата России со "Спартаком" показал детям фанатам красно-белых средний палец.
Фото: ФК "Сочи"
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