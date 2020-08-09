Как написал Арустамян в телеграм-канале, главный арбитр встречи Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. Он и Алексей Еськов, который был видеоассистентом, пройдут проверку на полиграфе.
Отмечается, что инициатором этого является глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, который разочарован работой арбитров в сегодняшнем матче.
Напомним, встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Казарцев назначил в пользу "Сочи" два пенальти. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что второй пенальти был назначен ошибочно.
По словам владельца "Спартака" Леонида Федуна, клуб готов сняться с чемпионата России.
Судьи матча "Спартак" - "Сочи" пройдут проверку на полиграфе
Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что арбитры матча 1-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи" пройдут проверку на полиграфе.
krasnodar.bezformata.com
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