Поединок завершился вничью со счетом 2:2. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота "Спартака" два пенальти. После игры Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Дюков провел беседу с Федуном по телефону, но о подробностях разговора информации нет.
Напомним, что Казарцева отстранили от судейства.
Также после матча появилась информация, что главы судейского комитета Ашот Хачатурянц хочет покинуть свой пост, однако Дюкову удалось убедить его продолжать работать.
Источник: Sport24
Президент РФС провел телефонный разговор с Федуном
Президент РФС Александр Дюков поговорил с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном после матча первого тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
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