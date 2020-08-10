"Рубин" подписал контракт с Зуевым "Рубин" объявил о подписании полноценного контракта с защитником Александром Зуевым. View this post on Instagram @aleksandr_zuev10 с нами! ? ? ФК «Рубин» подписал полноценный контракт с Александром Зуевым сроком на четыре года A post shared by Рубин Казань ? Rubin Kazan (@fcrk) on Aug 10, 2020 at 8:57am PDT Соглашение 24-летнего игрока с казанским клубом подписано на четыре года. Права на Зуева принадлежали "Ростову".Зуев перешел в "Рубин" на правах аренды в сентябре 2019 года. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:32 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Российские трансферы Зуев Рубин Ростов Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5