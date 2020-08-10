Трудовое соглашение с футболистом истекало 30 июня 2021 года.
Центральный защитник присоединился к "быкам" в июне 2017 года и принял участие в 11 матчах за основную команду клуба.
Источник: официальный сайт "Краснодара"
"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Грицаенко
"Краснодар" и защитник Алексей Грицаенко договорились о досрочном прекращении контракта по обоюдному согласию сторон.
Фото: ФК "Краснодар"
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