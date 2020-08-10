"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Грицаенко

"Краснодар" и защитник Алексей Грицаенко договорились о досрочном прекращении контракта по обоюдному согласию сторон.
Фото: ФК "Краснодар"
Трудовое соглашение с футболистом истекало 30 июня 2021 года.

Центральный защитник присоединился к "быкам" в июне 2017 года и принял участие в 11 матчах за основную команду клуба.

Источник: официальный сайт "Краснодара"

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Теги: Грицаенко Краснодар
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