"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Грицаенко

Краснодар " и защитник Алексей Грицаенко договорились о досрочном прекращении контракта по обоюдному согласию сторон.

Фото: ФК "Краснодар"

Трудовое соглашение с футболистом истекало 30 июня 2021 года.



Центральный защитник присоединился к "быкам" в июне 2017 года и принял участие в 11 матчах за основную команду клуба.



Источник: официальный сайт "Краснодара"