Она рассмотрела спорные судейские решения матча первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2).
Комиссия признала ошибочным назначить пенальти в ворота "Спартака" на 88-й минуте. Контакт Самуэля Жиго и Анатолия Немченко был "нормальным и игровым".
Также комиссия признала неверным решение видеопомощника Алексея Еськова не вмешиваться в действия главного арбитра.
В то же время комиссия признала, что первый пенальти в ворота "Спартака" был назначен верно.
РФС признал ошибочным второй пенальти в ворота "Спартака", первый 11-метровый удар назначен верно
Пресс-служба РФС опубликовала итоги заседания Экспертно-судейской комиссии.
Фото: Sportbox
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