Дублирующий состав "армейцев" оказался сильнее. Причём, уже к середине первого тайма ЦСКА проигрывал со счётом 0:3. А к концовке тайма преимущество "Спартака" выросло ещё сильнее (5:1).
Но в дальнейшем ЦСКА перехватил инициативу и добился своего. В составе победителей хет-трик оформил Ушаков.
Товарищеский матч
ЦСКА-м - Спартак-м - 6:5 (3:5)
Голы: Сунгатуллин, 9 (0:1). Вит. Шитов, 23 (0:2). Моргунов, 27 (0:3). Яковлев, 29 (1:3). Вл. Шитов, 35 (1:4). Мельников, 36 (1:5). Аванесян, 37 (2:5). Ушаков, 42 (3:5). Ушаков, 55 (4:5). Пряхин, 60 (5:5). Ушаков, 64 (6:5).
ПФК ЦСКА: Шайхутдинов (Цветков, 46), Кочетков (Каптилович, 46), Лукин (Пилипенко, 46), Першин (Савинов, 46), Пряхин, Аванесян, Дауров, Крачковский, Багринцев (Лобанов, 77), Яковлев, Ушаков.
"Спартак": Марков (Волков, 46), Генчу, Толстопятов (Безсчастнюк, 46), Моргунов (Татарников, 46), Шайхтдинов (Саумов, 46), Сунгатуллин (Туманян, 46), Ловченков (Репях, 32, Пилипенко, 64), Шильцов (Кутателадзе, 46), Мельников (Лошков, 46), Вит. Шитов (Муталиев, 46), Вл. Шитов (Голятов, 46).
ЦСКА победил "Спартак" в матче молодёжек, уступая по ходу встречи 0:3
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