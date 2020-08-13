Как сообщает в телеграм-канале "ЭкСпорт" журналист Дмитрий Клипин, ссылаясь на свои источники, ни по одному пункту рефери не соврал, на все вопросы судья ответил честно.
Отмечается, что о денежном вознаграждении не было даже разговоров.
Судья Алексей Еськов, отвечающий в том матче за VAR, также сегодня пройдет проверку на полиграфе.
Напомним, матч между "Спартаком" и "Сочи" завершился со счетом 2:2. Оба гола сочинцы забили с пенальти. ГлавА департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что второй пенальти был назначен несправедливо. Позже Казарцева отстранили от судейства.
Источник: Казарцев прошел проверку на полиграфе. На все вопросы судья ответил честно
Арбитр матча 1-го тура чемпионата России "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев прошел проверку на полиграфе.
Sport24
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