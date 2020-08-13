"С самого начала, как мы только собрались после пандемии, Юран нам твердил, что мы будем в Премьер-лиге. Он постоянно говорил об этом с большой уверенностью. Понятно, что ребят эта ситуация немного напрягала, каждый день появлялось по две-три новости на эту тему. Об этом целый фильм можно снять!" - цитирует Тихого Sport24.
В прошлом сезоне первенства ФНЛ "Химки" заняли второе место в турнирной таблице. В июле была информация, что "Химки" могут отказаться от участия в чемпионате России из-за недостатка бюджета. Однако позже стало известно, что подмосковный клуб решил финансовые вопросы и заявился в РПЛ.
В 1-м туре чемпионата России "Химки" на своем поле проиграли ЦСКА со счетом 0:2.
В следующем туре "Химки" в гостях сыграют против "Сочи". Матч пройдет 14 августа.
Капитан "Химок": Юран с большой уверенностью твердил, что мы будем в Премьер-лиге
Капитан "Химок" Дмитрий Тихий рассказал о выходе клуба в чемпионат России.
ФК "Енисей"
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