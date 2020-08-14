Сёмин заявил, что гендиректор "Локо" Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков вели себя неуважительно по отношению к фанатам. В качестве примера он привёл встречу с болельщиками на "РЖД-Арене".
"Что полезного сделали для клуба Кикнадзе и Мещеряков? Выйдите и скажите, а не прячьтесь за игроками. Мне очень не понравилась последняя встреча. Во-первых, было очередное неуважение к болельщикам, к людям, которые приносят клубу деньги. Во-вторых, "спрашивайте футболистов, а я в сторонке посижу" — это что, позиция руководителя?", цитирует Сёмина "Матч ТВ".
Бывший наставник "Локомотива" и ранее неоднократно критиковал руководство команды. Стороны конфликтуют после того, как руководство "Локомотива" не продлило контракт с тренером.
Сёмин: что полезного сделали для "Локомотива" Кикнадзе и Мещеряков?
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин в очередной раз раскритиковал руководство команды.
Фото: ТАСС
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