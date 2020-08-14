"К следующей игре, надеюсь, буду готов", - цитирует Урунова Sport24.
Ранее наставник московского клуба Тедеско сообщил, что узбекский хавбек из-за перенесенного коронавируса три недели не тренировался. Сейчас Урунов работает в общей группе.
Урунов подписал контракт со "Спартаком" нынешним летом. Ранее он выступал за "Уфу".
Урунов: к следующему матчу, надеюсь, буду готов
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов надеется сыграть в ближайшем матче.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!