Тульский клуб подписал с 30-летним Бурлаком долгосрочный контракт, сообщает пресс-служба "Арсенала".
В минувшем сезоне РПЛ Бурлак в составе "Крыльев Советов" провел 8 матчей и забил 2 мяча. Ранее воспитанник московского "Локомотива" также выступал за нижегородскую "Волгу" и "Рубин".
"Арсенал" объявил о трансфере Бурлака
Бывший защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак перешел в "Арсенал".
Фото: ФК "Арсенал"
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