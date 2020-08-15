"Вадим Евсеев и игроки стремятся показать, что мы никакой не фарм-клуб. Думаю, игра будет очень интересной", - цитирует Мурзагулова ТАСС.
Также Мурзагулов отметил, что уфимской команде будет непросто в игре со "Спартаком".
Напомним, в июле генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов перешел на работу в московский "Спартак". Красно-белые в летнее межсезонье подписали полузащитника "Уфы" Остона Урунова.
Матч между "Уфой" и "Спартаком" пройдет 19 августа.
Мурзагулов: Евсеев и игроки стремятся показать, что мы никакой не фарм-клуб "Спартака"
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался относительно слухов о том, что клуб является фарм-клубом "Спартака".
Фото: фейсбук Мурзагулова
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