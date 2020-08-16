"Мы реально заработали в этом году около 1 млн долларов на продажах футболистов. Да, пока не как «Уфа», но и у них же не все сразу было. Бюджет "Тамбова" составляет около 600 млн рублей", - сказал Худяков.
"Тамбов" продал Седрика Гогуа за 500 тысяч долларов, также клуб заработал на продажах Дмитрия Чистякова и Максима Осипенко.
Источник: Матч ТВ
Спортивный директор "Тамбова" заявил, что на продажах игроков в клубе заработали около одного миллиона долларов
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о бюджете клуба.
Фото: protambov.ru
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