"Крылья Советов" разгромили "Чайку", у Зиньковского - дубль

"Крылья Советов" в матче четвёртого тура ФНЛ разгромили "Чайку" со счётом 3:0.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Главным героем встречи стал полузащитник самарцев Антон Зиньковский, он оформил дубль. Также отметился Сергей Божин.

"Крылья Советов" набрали семь очков, они поднялись на шестое место в турнирной таблице. "Чайка" занимает 20-е место, набрав лишь два очка.

ФНЛ, 4 тур

Чайка – Крылья Советов - 0:3

Голы: Зиньковский, 33, 55, Божин, 48.

"Чайка": Юнусов, Гогличидзе (Карташов, 72), Гаджибеков, Хозин (Васильев, 86), Хайруллов, Палиенко (Володкин, 63), Савичев, Алейников, Кулик (Дегтярев, 60), Леонтьев, Хохлачёв (Белоус, 37).

"Крылья Советов": Фролов, Комбаров, Божин (Солдатенков, 72), Карпов, Полуяхтов, Кабутов (Голенков, 69), Гацкан, Пруцев (Горшков, 60), Зиньковский (Ежов, 64), Сарвели (Витюгов, 76), Сергеев.

Предупреждения: Пруцев, 40, Гогличидзе, 68, Хайруллов, 89.

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Теги: ФНЛ Крылья Советов Чайка
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