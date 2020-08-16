"Крылья Советов" разгромили "Чайку", у Зиньковского - дубль

"Крылья Советов" в матче четвёртого тура ФНЛ разгромили "Чайку" со счётом 3:0.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Главным героем встречи стал полузащитник самарцев Антон Зиньковский, он оформил дубль. Также отметился Сергей Божин.



"Крылья Советов" набрали семь очков, они поднялись на шестое место в турнирной таблице. "Чайка" занимает 20-е место, набрав лишь два очка.



ФНЛ, 4 тур



Чайка – Крылья Советов - 0:3



Голы: Зиньковский, 33, 55, Божин, 48.



"Чайка": Юнусов, Гогличидзе (Карташов, 72), Гаджибеков, Хозин (Васильев, 86), Хайруллов, Палиенко (Володкин, 63), Савичев, Алейников, Кулик (Дегтярев, 60), Леонтьев, Хохлачёв (Белоус, 37).



"Крылья Советов": Фролов, Комбаров, Божин (Солдатенков, 72), Карпов, Полуяхтов, Кабутов (Голенков, 69), Гацкан, Пруцев (Горшков, 60), Зиньковский (Ежов, 64), Сарвели (Витюгов, 76), Сергеев.



Предупреждения: Пруцев, 40, Гогличидзе, 68, Хайруллов, 89.