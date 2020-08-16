В последнее время Селюк регулярно критикует Гончаренко. Недовольство тренером у агента возникло после того, как в состав "армейцев" перестал попадать его клиент Седрик Гогуа. Легионер в итоге ушёл в аренду в "Ротор".
"Я не думаю, что тренер долго протянет в ЦСКА. Он уже четыре года, и этот год будет для него завершающим. У ЦСКА было много финансовых проблем, поэтому руководство шло навстречу. Сейчас появились деньги. Уже отговорки, что он работает только с молодёжью, не прокатят", - цитирует Селюка "РБ-Спорт".
ЦСКА в новом сезоне стартовал с двух побед в РПЛ. Москвичи обыграли "Химки" (2:0) и "Тамбов" (2:1).
Селюк: не думаю, что Гончаренко долго протянет в ЦСКА
Известный агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Фото: РБ-Спорт
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