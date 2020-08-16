Два минувших сезона футболист выступал за "Брагу" на правах аренды. За этот клуб он провёл 76 матчей и забил 6 мячей при 3 результативных передачах.
Ранее сообщалось, что Палинья может перейти в "Бетис". Также игроком интересовался "Вулверхэмптон". "Спортинг" рассчитывает получить за футболиста 15 млн евро.
Как сообщает O Jogo, ЦСКА готов заплатить за футболиста около 10 млн евро.
Источник: ЦСКА интересуется опорником "Спортинга"
Московский ЦСКА проявляет интерес к опорному полузащитнику "Спортинга" Жоуа Палинье, сообщают португальские СМИ.
Фото: 90 Min
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