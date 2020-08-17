Тесты на наличие запрещенных веществ сдали Александр Кокорин ("Спартак"), Никита Бурмистров и Антон Заболотный ("Сочи"), Кирилл Комбаров и Даниил Лесовой ("Арсенал"), Игорь Коновалов и Денис Макаров ("Рубин"), Константин Кучаев и Константин Марадишвили (ЦСКА), Леон Мусаев ("Зенит"), Николай Комличенко ("Динамо") и Владимир Рыков ("Урал").
С начала 2020 года на допинг было проверено 29 футболистов высшего российского дивизиона. Чаще всего проверяли вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме и его одноклубника, полузащитника Рифата Жемалетдинова.
В прошлом году самыми тестируемыми футболистами были нападающий ЦСКА Федор Чалов и защитник "Ахмата" Андрей Семенов.
Напомним, после двух туров текущего чемпионата России лидером в турнирной таблице является "Зенит". Столько же очков у "Локомотива" и ЦСКА. У "Спартака" и "Динамо" по 4 очка.
В минувшем сезоне чемпионом стал "Зенит". Команда также выиграла Кубок России и Суперкубок.
Источник: ТАСС
РУСАДА проверило Кокорина и еще 11 футболистов РПЛ на допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 12 футболистов РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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