"Переговоры с ЦСКА практически завершены. осталось уладить лишь некоторые не самые значительные детали. Думаю, в ближайшее время будет объявлено о переходе Фукса в ЦСКА", - сказал агент игрока Августо Ногейра.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 8 млн евро, а Фукс подпишет контракт с ЦСКА на 5 лет.
Источник: Metaratings.ru
Агент Фукса заявил, что ЦСКА в ближайшее время объявит о трансфере бразильского игрока
Защитник "Интернасьонала" Бруно Фукс в ближайшее время станет игроком ЦСКА.
Фото: ФК "Интернасьонал"
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