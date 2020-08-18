Агент Фукса заявил, что ЦСКА в ближайшее время объявит о трансфере бразильского игрока

Защитник "Интернасьонала" Бруно Фукс в ближайшее время станет игроком ЦСКА.
Фото: ФК "Интернасьонал"
"Переговоры с ЦСКА практически завершены. осталось уладить лишь некоторые не самые значительные детали. Думаю, в ближайшее время будет объявлено о переходе Фукса в ЦСКА", - сказал агент игрока Августо Ногейра.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 8 млн евро, а Фукс подпишет контракт с ЦСКА на 5 лет.

Источник: Metaratings.ru

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Теги: Российские трансферы ЦСКА Бруно Фукс
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