Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сочинского клуба. Голами в составе южан отметились Миха Мевля, Кристиан Нобоа и Иван Миладинович.
"Очень сложный матч против хорошего, серьезного соперника. Был ряд моментов, когда мы не могли довести до ума быстрые атаки и забить второй гол. Но было непросто. Здесь дело в том, что соперник добавил.
Выручили стандарты, мастерство Нобоа, который и сам забил, и здорово сделал передачу на Миладиновича", - приводит слова Федотова официальный сайт "Сочи".
"Сочи" имеет в активе 5 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
В 1-м туре РПЛ клуб на выезде сыграл вничью со "Спартаком" (2:2), а во 2-м туре с "Химками" (1:1). 22 августа сочинцы на выезде сыграют против "Ротора".
Федотов - о победе над "Рубином": выручили стандарты, мастерство Нобоа
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал итоги встречи 3-го тура чемпионата России с "Рубином".
Фото: ФК "Сочи"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!