Встреча в Уфе завершилась вничью со счетом 1:1.
"Не скажу, что у "Уфы" был полный автобус. "Спартаку" надо было просто хорошо попасть в ворота. Я считаю, что мы сыграли хорошо, но не хватило реализации", - сказал Газизов.
Напомним, что на 11-й минуте нападающий "Спартака" Джордан Ларссон не реализовал пенальти.
В следующем туре РПЛ "Спартак" на своем стадионе сыграет против "Локомотива". Поединок состоится 23 августа.
Источник: "Чемпионат"
Газизов: не скажу, что у "Уфы" был полный автобус
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов подвел итог матча 3-го тура РПЛ с "Уфой".
Фото: ФК "Уфа"
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