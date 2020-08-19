"Пропустили две контратаки. Доминировали 40 минут, соперник практически не выходил за центр поля. Пенальти был как ушат холодной воды, как следствие получили второй гол. Мы всего пропустили четыре мяча и все со стандартов. Был ли пенальти? Я был далеко и не видел", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Поединок завершился поражением "Ростова" со счетом 0:2. После этой игры подопечные Карпина занимают 10-е место.
В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с "Уфой". Матч пройдет 23 августа.
Карпин: пенальти был как ушат холодной воды
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итог матча 3-го тура чемпионата России с "Динамо".
Фото: РИА Новости
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