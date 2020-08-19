Карпин: пенальти был как ушат холодной воды

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итог матча 3-го тура чемпионата России с "Динамо".
Фото: РИА Новости
"Пропустили две контратаки. Доминировали 40 минут, соперник практически не выходил за центр поля. Пенальти был как ушат холодной воды, как следствие получили второй гол. Мы всего пропустили четыре мяча и все со стандартов. Был ли пенальти? Я был далеко и не видел", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".

Поединок завершился поражением "Ростова" со счетом 0:2. После этой игры подопечные Карпина занимают 10-е место.

В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с "Уфой". Матч пройдет 23 августа.

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Теги: Ростов Карпин Динамо
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