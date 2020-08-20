Сегодня стало известно, что швед близок к расторжению контракта с греческим клубом. Полузащитнику поступило предложение от команды Российской Премьер-Лиги, также на него претендует шведский клуб, сообщает Inpaok.com. По информации источника, вариант продолжения карьеры на родине видится более вероятным, однако предложение из России более финансово выгодное.
Напомним, что ранее Вернблум выступал за ЦСКА. В составе "армейцев" 34-летний футболист провёл 167 матчей, в которых отличился 17 забитыми мячами. С ЦСКА швед трижды становился чемпионом России.
Источник: у Вернблума есть предложение из России
Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум может продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК ЦСКА
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