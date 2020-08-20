"Мы недавно встретились и было видно, что он посвежел. Может, спокойная жизнь в Грозном помогла. Уже иначе выглядит и по глазам видно, что хочет ещё играть в Москве. У него есть амбиции, но не всё от него зависит", - приводит слова Шишкина "Чемпионат".
Глушаков с 2013 по 2019 год выступал за московский "Спартак" и выиграл с клубом чемпионат России и Суперкубок страны. Летом прошлого года футболист подписал контракт с "Ахматом", за который провел 27 матчей во всех турнирах и забил 6 голов. В настоящее время 33-летний футболист находится без клуба.
Ранее сообщалось, что в услугах Глушакова заинтересованы "Химки".
Шишкин - о Глушакове: по глазам видно, что хочет ещё играть в Москве. У него есть амбиции
Бывший защитник "Локомотива" Роман Шишкин поделился мнением о полузащитнике Денисе Глушакове.
Фото: Чемпионат
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