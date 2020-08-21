"Я никогда не знал и не интересуюсь, кто и чей агент. Интересуюсь только одним – качеством футболиста. Кверквелия у меня играл после травмы, а больше я уже и не знаю никаких нюансов", - передаёт слова Сёмина Sport24.
Напомним, что ранее появились слухи, что Соломон Кверквелия перестал попадать в основной состав "Локомотива" из-за конфликта Семина с агентом игрока. 20 августа стало известно о переходе грузинского защитника в "Ротор" на правах аренды.
Сёмин опроверг информацию о конфликте с агентом Кверквелии
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин опроверг информацию о конфликте с агентом защитника "Ротора" Соломона Кверквелии.
Фото: ФК "Локомотив"
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